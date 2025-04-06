إغلاق محطة قطار في مدينة ألمانية بعد العثور على قنابل يُشتبه في أنها من مخلفات الحرب

أغلقت السلطات محطة القطار الرئيسية في مدينة أوسنابروك الألمانية، اليوم الأحد، بسبب اكتشاف قنابل يُشتبه في أنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنه سيُجرى تحويل مسار قطارات الشحن والقطارات طويلة المسافة، كما سيُجرى تقليص خدمات النقل الإقليمي طوال اليوم. وتشمل منطقة الإخلاء محطة القطار وخطوط السكك الحديدية، وستظل إجراءات الإخلاء سارية طوال اليوم.

وسيتعين على نحو 15400 شخص من عدة أحياء في المدينة مغادرة منازلهم بحلول الساعة السابعة صباحا (التوقيت المحلي). وأعلنت إدارة المدينة أن السبب وراء ذلك هو اكتشاف أربعة مواقع مشتبه بها للقنابل أثناء عمليات مسح حول منطقة القاطرات في محطة قطارات شحن سابقة. ومن المقرر أن تباشر السلطات المختصة فحص تلك المواقع. وإذا تبين أن هذه قنابل غير منفجرة، فإن خبراء المفرقعات سيتولون تفكيكها، بحسب إدارة المدينة.

وشهدت مدينة أوسنابروك في الآونة الأخيرة عمليات إخلاء واسعة النطاق متكررة بسبب اكتشاف قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وذكرت المدينة في بيان في فبراير الماضي: "خلال الحرب تعرضت المحطة التبادلية لقصف مكثف لأنها كانت هدفا استراتيجيا مهما. لم تُجرَ أي مسوحات حتى الآن في جزء كبير من المنطقة، ولكن من المتوقع العثور على المزيد من الاكتشافات هناك". ومن المقرر بناء حي جديد في موقع محطة قطارات الشحن السابقة.