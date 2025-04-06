مرموش: أدواري في مانشستر سيتي مختلفة عن منتخب مصر

قال عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن أدواره مع السيتيزنز مختلفة عن منتخب مصر، مُشيرًا إلى أنه يشعر بأنه جزء من عائلة الفريق.

وقال عمر مرموش في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "التأقلم مع الحياة في مانشستر سيتي؟ من الرائع أن أكون هنا. إنها مدينة جميلة جدًا، أولًا وقبل كل شيء. النادي ضخم، الناس في النادي، والجهاز الفني بمثابة عائلة كبيرة".

وأضاف: "منذ اليوم الأول، رحبوا بي في هذا النادي وجعلوني أشعر وكأنني جزء من العائلة، لقد سهّلوا عليّ الأمر كثيرًا، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا والعمل مع بيب جوارديولا، أحد أفضل المدربين في العالم، إنها تجربة رائعة حقًا".

وتابع: "أشعر بالراحة في اللعب في جميع المراكز الهجومية.. مع منتخب مصر ألعب كجناح أيسر، ومع مانشستر سيتي ألعب كمهاجم أو صانع ألعاب أو مهاجم متأخر أو جناح".

وأتم عمر مرموش تصريحاته قائلًا: "يعتمد الأمر دائمًا على ما يطلبه جوارديولا مني، أحاول دائما أن أشكل خطورة على مرمى المنافس عندما تكون الكرة معي وأن أتخذ القرارات الصحيحة، الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن".