روما يستضيف يوفنتوس في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي

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يستعد فريق يوفنتوس للقاء مضيفه روما اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

يسعى فريق روما لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في المسابقة هذا الموسم، لضمان الحصول على 3 نقاط ثمينة تعزز من فرصه في التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وفي الجهة الأخرى، يطمح يوفنتوس إلى العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الأولمبيكو لمواصلة ملاحقته لرباعي المقدمة في جدول الترتيب.

من المتوقع أن يعتمد روما على التشكيل التالي في المباراة:

حراسة المرمى: ميل سفيلار

الدفاع: محمد زكي سيلك، جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا

الوسط: مانو كوني، لياندرو باريديس، أنخيلينو، ستيفان الشعراوي

الهجوم: ماتياس سولي، لورينزو بيليجريني، أرتيم دوفبيك

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، بينما يقبع روما في المركز السادس برصيد 52 نقطة، بعد مرور 30 جولة من المسابقة.