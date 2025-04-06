وزير مالية هونج كونج: الرسوم الأمريكية تمثل تهديدا للتجارة العالمية

قال وزير مالية هونج كونج بول تشان، اليوم الأحد، إن الرسوم الأمريكية تقوض التجارة العالمية، وسوف تؤدي في النهاية لإلحاق الضرر بالأمريكيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تشان كتب في مدونة أنه لا يوجد فائزون في الحروب التجارية، مضيفا أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أدت لتراجع البورصة الأمريكية.

وكان تشان قد قال خلال ندوة أمس السبت إن هونج كونج لن تفرض إجراءات انتقامية ضد أمريكا، حسبما أفادت إذاعة وتلفزيون هونج كونج.

وأوضح تشان أن حكومة هونج كونج "تعارض بالطبع بقوة تصرفات الولايات المتحدة، ونحن أيضا في حاجة لأن نكون دفاعيين".

وأضاف أنه مع ذلك، يتعين أن تظل هونج كونج "حرة ومنفتحة" وأن تكون لديها آلية لتحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد النظام المالي.