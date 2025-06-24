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أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تقييم شامل للوضع الأمني والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني ، في بيان صحفي ، إن هذا " القرار جاء استناداً إلى تحسّن الظروف الأمنية وتأكيد قدرة العراق على توفير أعلى درجات السلامة والمراقبة الجوية للطائرات العابرة" .

وأضاف أن "فتح الأجواء العراقية سيسهم في تعزيز موقع العراق الجغرافي كممر جوي استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، وسيساعد على تقليل زمن الرحلات وكلفة الوقود لشركات الطيران العالمية".

وذكر أن "الملاحة الجوية ستُدار وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتنسيق المستمر مع مركز الملاحة الجوية الإقليمي ومكاتب الطيران التابعة للدول المجاورة".

كانت وزارة النقل العراقية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن فتح الأجواء العراقية في المنطقة الجنوبية أمام الرحلات الجوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية «واع» إنه «نظرا لتقديرات الملاحة الجوية العراقية وموافقات سلطة الطيران المدني العراقي، تم فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات للمنطقة الجنوبية».

وأضاف أن «العمل جار على تقييم الأجواء بشكل عام؛ من أجل فتحها أمام حركة الطائرات في عموم العراق».

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات بما فيها المنطقة الجنوبية، وذلك عقب انطلاق عملية «بشارات الفتح» الإيرانية ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

ومع الساعة 07:00 من صباح اليوم دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران، والتي بدأتها تل أبيب يوم 13 يونيو الجاري.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار المزمع، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».