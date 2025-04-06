أوكرانيا تعتزم إرسال وفد إلى أمريكا الأسبوع القادم لإجراء محادثات بشأن مسودة اتفاق جديدة بشأن المعادن

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قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن أوكرانيا تعتزم إرسال فريق إلى واشنطن الأسبوع القادم لبدء مفاوضات بشأن مسودة جديدة لاتفاق من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة في أوكرانيا.

وأوضحت سفيريدينكو أمس السبت خلال زيارة إلى شمالي أوكرانيا أن "مسودة الاتفاق الجديدة المقدمة من الولايات المتحدة تظهر أن النية لإنشاء صندوق أو إقامة استثمار مشترك لا تزال قائمة".

ومن المقرر أن يضم الوفد من كييف ممثلين عن وزارات الاقتصاد والشؤون الخارجية والعدل والمالية.

وقد أدت المفاوضات طويلة الأمد بشأن التوصل لاتفاق بخصوص المعادن بالفعل إلى توتر العلاقات بين كييف وواشنطن.

وكان الطرفان يستعدان في فبراير لتوقيع اتفاق إطار، لكن الخطة تعثرت بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، من جهة والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى

وبعد تسريب مسودة الاتفاق الجديدة من جانب بعض أعضاء البرلمان الأوكراني، انتقدها معارضون واعتبروها محاولة لتجريد كييف من سيطرتها على مواردها الطبيعية وبنيتها التحتية.

ووفقا للوثيقة المسربة، فإن المسودة الجديدة تشمل ليس فقط المعادن النادرة، بل أيضا الغاز والنفط.

ومع ذلك، التزم المسؤولون الأوكرانيون بالحذر في التعليق على محتويات المسودة، مؤكدين أنها تعكس حاليا موقف طرف واحد فقط.

وقالت سفيريدينكو: "ما لدينا الآن هو وثيقة تعكس موقف الفريق القانوني لوزارة الخزانة الأمريكية. وهذه ليست النسخة النهائية، وليست موقفا مشتركا."