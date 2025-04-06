السجن لرئيسي شركتين سابقين في الدلتا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتهمة تلقي رشوة

أصدرت المحكمة المختصة، حكمًا بالسجن المشدد على اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بعد إدانتهم في قضية رشوة بمحافظتين في الدلتا.

وتضمنت تفاصيل القضية تلقي المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من مالكي شركات المقاولات، مقابل استغلال مناصبهم الوظيفية في إسناد واستلام أعمال المقاولات، والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع والصرف الصحي، إضافة إلى تسهيل إجراءات اعتماد المستخلصات واستلام الأعمال المنفذة.

وأكدت الجهات الرقابية المختصة صحة الوقائع بعد إجراء تحقيقات موسعة، أسفرت عن ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالت القضية إلى المحكمة.

وجاء الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على أحد المتهمين، و7 سنوات على الآخر، إلى جانب تغريمهما مبلغ 2.2 مليون جنيه.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة.