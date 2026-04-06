أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي يقترب من مليون و305 آلاف منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و304 آلاف و490 فردا، من بينهم 940 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11841 دبابة، و24360 مركبة قتالية مدرعة، و39497 نظام مدفعية، و1719 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1338 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و221396 طائرة مسيرة، و4517 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و87614 من المركبات وخزانات الوقود، و4112 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.