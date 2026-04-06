تباين أداء الأسواق الأمريكية وتراجع أسعار النفط مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز

سادت التداولات في وول ستريت حالة من الهدوء وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل والولايات المتحدة موجة هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 25 شخصا في إيران اليوم الاثنين، قبيل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%. بينما سجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك ارتفاعا بنسبة 0.3%.

وانخفض سعر الخام القياسي الأمريكي بمقدار 1.40 دولار ليصل إلى 110.14 دولار للبرميل. أما خام برنت، القياسي الدولي، فقد انخفض بمقدار 45 سنتا ليصل إلى 108.58 دولار للبرميل.