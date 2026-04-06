الصحة اللبنانية: 36 شهيدا و209 جرحى جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة اللبنانية العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقالت الوزارة في تقريرها، مساء الاثنين، إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، أدت إلى استشهاد 36 شخصًا، وإصابة 209 آخرين.

ونوهت أن العدد الإجمالي للشهداء خلال الفترة منذ 2 مارس وحتى 6 أبريل ارتفع إلى 1497، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 4639.

وشهد لبنان منذ فجر اليوم الاثنين، تصعيدا ميدانيا مكثفا، إذ استهدفت الغارات الإسرائيلية سيارات ومنازل مأهولة في الجنوب، وصولا إلى الضاحية الجنوبية ومحيط العاصمة بيروت.

وأفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان لقناة «الجزيرة» بسقوط 4 قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر رمان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، غارة استهدفت منزلا في بلدة برج رحال في جنوب لبنان أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص آخر.

وأدت الغارة أيضا إلى تدمير عدد من المنازل المحيطة، في حين تعمل فرق الدفاع المدني على انتشال الجثث وفتح الطرقات المتضررة.

وفي تصعيد ميداني مستمر منذ فجر اليوم، استهدف الطيران الإسرائيلي سلسلة من البلدات الجنوبية، شملت غارات على أرزون، والغندورية، وصفد البطيخ وحاريص في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وقُتل 8 أشخاص وأصيب 55 آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومنطقة تلال عين سعادة بقضاء المتن شمالي العاصمة اللبنانية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن «حصيلة الغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية أدت إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم طفلة عمرها 15 عاما، واثنان من الجنسية السودانية، وإصابة 52 آخرين بينهم 8 أطفال».

في السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن «غارة إسرائيلية استهدفت منطقة تلال عين سعادة (قضاء المتن) وأدت إلى استشهاد 3 مواطنين من بينهم سيدتان، وإصابة 3 سيدات بجروح».