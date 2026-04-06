إدارة ترامب تلغي اتفاقيات لحماية الطلاب المتحولين جنسيا بالمدارس

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدة اتفاقيات لحماية الطلاب المتحولين جنسيا في المدارس.

وأعلنت وزارة التعليم الأمريكية اليوم الاثنين، إلغاء اتفاقيات كانت قد أبرمتها إدارات سابقة مع خمس مناطق مدرسية وكلية واحدة، بهدف ضمان حقوق الطلاب المتحولين جنسيا وحمايتهم.

وبموجب هذا القرار، لم تعد الوزارة طرفا في تنفيذ تلك الاتفاقات، التي كانت تلزم المدارس باتخاذ إجراءات للالتزام بالقوانين الفيدرالية للحقوق المدنية.

والمناطق المستهدفة هي: منطقة كيب هينلوبين في ديلاوير، ومنطقة فايف في ولاية واشنطن، ومنطقة ديلاوير فالي في بنسلفانيا، بالإضافة إلى منطقتي لا ميسا-سبرينج فالي وساكرامنتو سيتي يونيفايد في كاليفورنيا، وكذلك كلية تافت في كاليفورنيا.