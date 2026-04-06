وزير الرياضة الكونغولي: سنجعل رونالدو يبكي في كأس العالم

تحدى ديدييه بوديمبو، وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قبل انطلاق كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن منتخب بلاده يسعى لإحداث مفاجآت قوية، قائلًا: «في مباراتنا الأولى بالمونديال، سنجعل كريستيانو رونالدو يبكي».

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية رسميًا بعد غياب دام أكثر من خمسة عقود، عقب فوزه على جامايكا بهدف دون رد في الملحق العالمي المؤهل للبطولة، في محطة تاريخية أعادت الفريق إلى الساحة العالمية بعد أكثر من نصف قرن.

وأشعل بوديمبو حماس الجماهير خلال احتفالات كينشاسا، مؤكدًا أن الفريق لن يذهب إلى المونديال للمشاركة فقط، بل يسعى لتحقيق نتائج مشرفة أمام كبار نجوم كرة القدم العالمية، قائلًا: «لم يكن الأمر سهلًا، لقد كافحنا كثيرًا للوصول إلى هنا، ويجب علينا جميعًا، جماهيرًا ولاعبين، مواصلة الدعم في كأس العالم 2026».

واختتم الوزير حديثه برسالة حماسية: «الفريق يسعى لكتابة تاريخ جديد، وظهوره في كأس العالم سيكون لحظة فخر لكل الشعب الكونغولي، وسط دعم جماهيري ورسمي غير مسبوق».

وسيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية تحديًا كبيرًا في البطولة، إذ أوقعت القرعة الفريق في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.