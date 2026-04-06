الكويت تعلن التصدي لـ16 صاروخا و46 مسيرة من إيران

أعلنت الكويت، الاثنين، التصدي لـ16 صاروخا و46 مسيرة أطلقت من إيران، فيما أعلنت قطر التصدي لعدد من المسيّرات الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نقلا عن وزارة الدفاع، إن الدفاعات الجوية تصدت اليوم لـ14 صاروخا باليستيا وصاروخين من طراز كروز، و46 مسيرة.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة إلى 786 مسيرة، و350 صاروخا باليستيا، و15 صاروخ كروز، منذ بدء "الاعتداءات الإيرانية السافرة".

وفيما لم تذكر الوكالة نتائج تلك "الاعتداءات"، تحدث مركز التواصل الحكومي في الكويت في بيان، عن وقوع إصابات بشرية.

وفي سياق الهجمات الإيرانية أيضا، أعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إسقاط عدد من الطائرات المسيرة في هجوم إيراني استهدف البلاد اليوم، دون تفاصيل أكثر.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي.

وترد إيران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.