نتنياهو: الضربات الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة استهداف العصب الاقتصادي لإيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، وجود تنسيق عملياتي رفيع المستوى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار المواجهة الجارية مع طهران.

وكشف نتنياهو أن ترامب أعرب عن شكره لإسرائيل لمساهمتها في إنقاذ طيارين أمريكيين، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى إسرائيل كحليف استراتيجي يقاتل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لكسر شوكة النظام الإيراني.

وأوضح نتنياهو أن الضربات الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة استهداف العصب الاقتصادي لإيران، بما في ذلك تدمير منشآت بتروكيماوية كبرى، بهدف "التفكيك الممنهج" لمصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني، بحسب شبكة سي ان ان الأمريكية.

وأضاف أن العمليات تستهدف المصانع والقيادات على حد سواء، معتبراً أن إسرائيل تعيش حالياً ذروة قوتها العسكرية، في حين يمر النظام الإيراني بأضعف حالاته نتيجة الضربات المستمرة التي شلت قدراته الصناعية والتمويلية.