موسكو: أوروبا قد تمر بأوقات عصيبة لتخليها عن الطاقة الروسية

حذر ممثل الرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي الدولي كيريل دميترييف، الاثنين، من أوقات "عصيبة" قد تمر بها أوروبا بسبب التخلي عن الطاقة الروسية، ما ينذر بـ"نقص في الوقود والغاز والغذاء".

أفاد دميترييف، بذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وتداعياتها على الاقتصادات العالمية بما فيها الأوروبية.

وقال إن تخلي الاتحاد الأوروبي عن "الطاقة الروسية، وقراراته الإيديولوجية الأخرى غير المناسبة، تنذر بأوقات عصيبة للغاية لأوروبا".

وأوضح أن سكان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيعانون من "نقص في الوقود والغاز والغذاء".

وفي 16 أكتوبر 2025، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دولا أوروبية عديدة تخلت عن موارد الطاقة من بلاده بسبب ضغوط سياسية.

وفي حينه، أكد بوتين، في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" بموسكو، أن روسيا من أكثر الدول التزاما بآليات إنتاج الطاقة الخضراء، وأنها تولد نحو 87 بالمئة من الطاقة بأقل انبعاثات كربونية أو معدومة.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد حظر في وقت سابق واردات النفط الروسي المنقولة بحرا ضمن حزم العقوبات.

فيما أرجأ الاتحاد، في مارس الماضي مشروع قانون كان يهدف إلى فرض حظر دائم على واردات النفط من روسيا، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن التطورات في الشرق الأوسط.

وقال دميترييف، إن "تأخر الأوروبيين عشر سنوات في تنويع مصادر الطاقة، وشهرا كاملا في الاعتراف بأكبر أزمة طاقة على الإطلاق، سيؤدي إلى تدمير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز؛ مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وتشهد الأسواق العالمية، تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية على إيران التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم.

ويتخوف المستثمرون، من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، فضلا عن مخاوف عالمية من تعرض منشآت الطاقة في إيران لقصف أمريكي إسرائيلي خلال الحرب الجارية

وفي 2 مارس الماضي، أعلنت إيران، تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

وترد طهران، على العدوان الأمريكي والإسرائيلي بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.