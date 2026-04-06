البحيرة تشهد طقسا غائما وانخفاضا في درجات الحرارة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، حالة من الطقس الغائم جزئيًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، وسط نشاط نسبي للرياح في بعض المناطق.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، يسود طقس معتدل إلى مائل للبرودة نهارًا، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، ليسود طقس بارد، خاصة على المناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة في مدن ومراكز المحافظة بين 22 و25 درجة مئوية للعظمى، فيما تسجل الصغرى ما بين 9 و12 درجة، مع ظهور السحب المتفرقة التي تحجب أشعة الشمس على فترات.

وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة في نطاق كل وحدة محلية، والتأكد من تراخيصها وتوافر جميع وسائل الأمان والاشتراطات بها أثناء نقل المواطنين إلى المحافظات المجاورة، نظرًا للطقس السيئ والرياح.

وطالبت "عازر"، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، والحماية المدنية والإسعاف، بضرورة جاهزية جميع المعدات، والمتابعة المستمرة والدورية.

وكلفت بمراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف؛ لمواجهة أي ظروف طارئة بالمعدات اللازمة.