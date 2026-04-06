محافظ الدقهلية: التعاون الكامل بين الجهات المعنية لتنفيذ إزالة التعديات ومخالفات البناء

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مشددًا على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.

وتابع المحافظ أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وجهودها في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، موجهًا بضرورة التحرك السريع والفوري لردع أية محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.

وفي سياق منفصل، تفقد نائب محافظ الدقهلية الدكتور حسين مغربي المجمع الصناعي بالعصافرة بمركز المطرية، لمتابعة الموقف العام بالمجمع والوقوف على طبيعة الأنشطة الصناعية القائمة، إلى جانب الاستماع إلى مطالب المستثمرين وبحث سبل دعم التوسع الصناعي بالموقع، تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية طارق مرزوق.

وبحسب بيان المحافظة، يُقام المجمع الصناعي بالعصافرة على مساحة 60 فدانًا، مقسمة إلى مرحلتين، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى 30 فدانًا، وتضم 63 مصنعًا في أنشطة متنوعة، بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 30 فدانًا.

وأكد نائب المحافظ أن المجمع الصناعي بالعصافرة يمثل أحد المواقع المهمة والواعدة لدعم النشاط الصناعي وخلق فرص عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا الملف والعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين.