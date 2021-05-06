بوتين وأردوغان يناقشان إمدادات لقاح «سبوتنيك في» لكورونا وقضايا دولية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك الاستعداد الروسي لتنظيم إمدادات لقاح "سبوتنيك في" في وقت مبكر من هذا الشهر، حسبما قال الكرملين في بيان.

ونقلت وكالة بلومبرج عن البيان قوله إن بوتين وأردوغان نقاشا أيضا الأوضاع في سورية وليبيا وناجورنو كاراباخ.

وتابع البيان: "الجانبان أعربا عن النية لمزيد من العمل المنسق من أجل دفع الحوار بين الأطراف السورية في إطار اللجنة الدستورية، فضلاً عن عدم المساومة حول الحرب ضد فلول الجماعات الإرهابية في عدد من مناطق الجمهورية العربية السورية".

وتابع البيان أن الزعيمين بحثا الخطوات المتخذة لمكافحة الوباء مما يسمح باستئناف الرحلات السياحية بين البلدين.

وأشارت بلومبرج إلى أن روسيا قررت تعليق معظم الرحلات الجوية مع تركيا حتى أول يونيو المقبل.

وأرجع ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي لبوتين ديمتري بيسكوف القرار إلى زيادة الإصابات بفيروس كورونا.