دورتموند يمدد تعاقده مع فيليكس باسلاك لمدة عامين

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، تمديد التعاقد مع فيليكس باسلاك لمدة عامين، حتى عام 2023.

يعد باسلاك (22 عاما) أحد عناصر أكاديمية الشباب في دورتموند، رغم أنه لعب أيضا لفريقي هوفنهايم الألماني ونورويتش سيتي الإنجليزي وفورتونا سيتارد الهولندي على سبيل الإعارة، قبل أن يثبت نفسه في الفريق الأول لدورتموند هذا الموسم.

وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي للنادي "لقد أجرينا محادثات منذ بعض الوقت ونحن سعداء لأننا توصلنا لاتفاق الآن".

وأضاف زورك "فيليكس هو شاب من أبناء المنطقة ومرتبط بشكل وثيق ببوروسيا دورتموند".

يلتقي دورتموند، صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، مع ضيفه لايبزج في المسابقة بعد غد السبت في بروفة للقاء الفريقين بنهائي كأس ألمانيا يوم الخميس المقبل في العاصمة الألمانية برلين.