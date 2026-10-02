فرنسا تسعى لاحتواء مظاهرات طلاب المدارس والجامعات بعد احتجاز الآلاف

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يعتزم وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري لقاء طلاب المدارس الثانوية والطلاب الجامعيين لمناقشة مطالبهم، بعد أيام من المظاهرات التي قادها الشباب المستاؤون من وضع النظام التعليمي في البلاد.

وقال جيفري إن نحو 400 مدرسة ثانوية سوف تظل مغلقة اليوم الجمعة، وتعرض دروس عن بعد فيما استمرت المظاهرات.

وقالت وسائل إعلامية إنه تم منع الأشخاص من التظاهر بالقرب من المدارس المغلقة .

ويتظاهر طلاب المدارس الثانوية منذ أيام عبر فرنسا، معربين عن غضبهم بشأن مباني المدارس المتهالكة ونقص المعلمين. ومن حينها امتدت المظاهرات إلى الجامعات.

وتحولت المظاهرات كثيرا لأعمال عنف، وحذرت وزارة الداخلية من "اضطرابات خطيرة". وهُوجم ضباط إنفاذ القانون وأصيب العشرات من الطلاب والمعلمين. وجرى احتجاز الآلاف من الأشخاص.

واقترح وزير العدل جيرالد دارمانان أن يدفع أولياء الأمور تكلفة الأضرار التي تسبب فيها أبناءهم خلال المظاهرات.