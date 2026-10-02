المرض يحول دون حضور ملكة النرويج ميته-ماريت افتتاح البرلمان

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أعلن البلاط الملكي النرويجي أن الملكة ميته-ماريت، لن تحضر افتتاح زوجها الملك هاكون الثامن البرلمان اليوم الجمعة، بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.

ومازالت ميته-ماريت (53 عاما) تتعافى من عملية زراعة رئة خضعت لها أوائل العام الجاري.

ونقل البلاط الملكي عن طبيب الملكة، آر هولم، القول "الملكة مازالت في فترة تأهيل سوف تستمر لنحو عام بعد العملية"، بحسب رسالة بالبريد الإلكتروني تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه.

وقال هولم إن الملكة تتلقى علاجا تأهيليا والأطباء راضين عن التقدم.

يفتتح هاكون البرلمان للمرة الأولى منذ أصبح ملكا في نهاية أغسطس بعد وفاة والده الملك هارالد الخامس. وستحضر ولية العهد ابنة هاكون، إنجريد أليكسندرا، الافتتاح إلى جانب الملك.