

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، تفاصيل مقتل فرد أمن يعمل بمصنع زجاج في مدينة 15 مايو، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العمال السابقين بالمصنع، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بإحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.



كان قسم شرطة 15مايو تلقى بلاغا من موظف بمصنع لتصنيع الزجاج بأنه عقب توجهه للمصنع محل عمله فوجئ بوجود جثة فرد أمن المصنع، وبها إصابات عبارة عن جروح قطعية في الجسم واكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالمصنع وبداخلها مبلغ مالى وجهاز dvr، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وبجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمصنع، وسائق توكتوك، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبة الثاني زوجته.



وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالمصنع محل البلاغ، وعلمه باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة، وعلمه بتواجد فرد أمن واحد وقت ارتكاب الواقعة، فاختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه وسرقة الخزينة المستولى عليها بالاستعانة بصديقه المتهم الثانى.



وبتاريخ الواقعة، قاما بالتوجه للمصنع المشار إليه وتقابل المتهم الأول مع المجنى عليه واستضافته لكونه من العاملين السابقين بالمصنع، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته وتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وتوجه لغرفة الحسابات الخاصة بالمصنع وتمكن من كسر الباب الخاص بالغرفة واستولى على الخزينة وبداخلها المبلغ المالى، وعقب ذلك توجه لغرفة كاميرات المراقبة والاستيلاء على جهاز dvr خشية التعرف عليه وضبطه، وتقابل مع المتهم الثانى واستقلا سيارة وتوجها لمحل سكنه وتمكنا من فتح الخزينة، والاستيلاء على المبلغ المالى، وتحصل المتهم الثانى على جزء من المبلغ المالى مقابل قيامه بتأمين الطريق للمتهم الأول أثناء ارتكابه الواقعة.



وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول، أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف بعلم زوجته بارتكابه الواقعة، وأمكن تحديد السيارة المستخدمة فى هروب المتهمان قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) تم ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بالواقعة أو صلته بالمتهمان، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط "مبلغ مالى – الخزينة الحديدية – جهاز dvr" المستولى عليهم لدى شقيقة زوجة المتهم الثانى، وبسؤالها أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات واقعة قتل وسرقة، كما تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط مبلغ مالى بمكان إخفائه، وأضاف بتخلصهما من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.