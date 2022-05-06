تترأس وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت، يوم الثلاثاء المقبل في بروكسل، فعاليات الاجتماع الربيعي السنوي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني.

ويستضيف الاجتماع الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وعددا من كبار المسئولين على الساحتين الإقليمية والدولية ممن يهتمون بدعم الشعب الفلسطيني..وفقًا لبيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي.

وأضاف البيان "منذ عام 1993، عملت لجنة (AHLC) كآلية تنسيق رئيسية على مستوى السياسة لتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني والتي تجمع كلا الطرفين، إسرائيل وفلسطين، ومجتمع المانحين، والغرض الرئيسي منه هو دعم رؤية حل الدولتين المتفاوض عليه من خلال المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني".