تشكيل هجومي لبيراميدز أمام سموحة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة ١٤ للدوري الممتاز والمقرر إقامته على استاد الإسكندرية.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر.
خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف.
خط الهجوم؛ فخري لاكاي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس.
وخرج من قائمة المباراة، أحمد الشناوي وحسين السيد بالإضافة إلى محمد صادق