تشكيل هجومي لبيراميدز أمام سموحة

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة ١٤ للدوري الممتاز والمقرر إقامته على استاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر.

خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم؛ فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس.

وخرج من قائمة المباراة، أحمد الشناوي وحسين السيد بالإضافة إلى محمد صادق