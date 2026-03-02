الجيش الإسرائيلي لا يستبعد شن عدوان بري على لبنان

لم يستبعد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، شن عدوان بري على لبنان، ضمن "معركة هجومية" تتوقع تل أبيب أن تستمر عدة أيام.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سينفذ عدوانا بريا في لبنان، أجاب متحدث الجيش إيفي ديفرين بأن "كل الخيارات على الطاولة".

وأضاف أن "حزب الله سيدفع ثمنا باهظا لهجومه على إسرائيل".

وفجر الاثنين، استهدف الحزب موقعا عسكريا شمالي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان واغتيالها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إطلاق "معركة هجومية" في مواجهة "حزب الله"، ودعا إلى "الاستعداد لأيام عديدة من القتال".

وأضاف دفرين أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات جوية على ما قال إنها "عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان".

والاثنين، نفذ الجيش غارات على ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب اللبناني قتلت 31 لبنانيا وأصابت 149، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.