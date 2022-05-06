قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على أنحاء الجمهورية كافة خلال فترات النهار والليل اليوم وغدًا، بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، صباح اليوم الجمعة، أن الطقس ربيعي مائل للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد.

وخلال فترات الليل، ذكرت أن الطقس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في الليلة المقبلة، لتكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد نشاط للرياح على مدار اليوم بسرعة ما بين 30 و40 كم/ساعة، ما يساعد على الشعور بالأجواء اللطيفة الربيعية خلال فترة النهار، والبرودة خلال فترات الليل، مضيفة أن هذا الطقس يستمر حتى الغد، لكن من المتوقع أن يشهد طقس الغد ارتفاع طفيف غير محسوس في درجات الحرارة.