قادة السبع يبحثون فرض المزيد من العقوبات على روسيا الأحد

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يعتزم قادة مجموعة دول السبع الكبرى بحث إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا بعد غد الأحد ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة.

ويعقد المستشار الألماني أولاف شولتس مؤتمرا عبر الفيديو للشركاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد غد الأحد لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وقال أحد المصادر إن المؤتمر سيمنح الدول الفرصة للتنسيق وربما بلورة أي إجراءات جديدة.

وتدفع الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرض عقوبات جديدة قبل العرض العسكري ليوم النصر لروسيا في التاسع من أيار/ مايو.

وتأتي المناقشات في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة سادسة من العقوبات التي سيتم بموجبها وقف واردات النفط الروسي بنهاية العام وكذلك منع السفن والشركات الأوروبية من تقديم خدمات لازمة لنقل النفط إلى دول ثالثة، مثل التأمين.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، اليوم الجمعة في برلين إن المؤتمر سيشارك فيه أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحدث عن التطورات في بلاده.

وتتولى ألمانيا هذا العام رئاسة مجموعة السبعة، التي تضم أيضا فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأشارت هوفمان إلى أن المؤتمر سينعقد في يوم تاريخي، وهو الثامن من أيار/ مايو، الذي يوافق الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا بالاستسلام غير المشروط للجيش النازي وتحرير أوروبا من النازية.