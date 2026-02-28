صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام وست هام، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه نادي ليفربول فريق وست هام في الخامسة مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك - ميلوس كيركز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بالتساوي مع تشيلسي، صاحب المركز الخامس، فيما يحتل وست هام المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة.