قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده ستخفف المزيد من القيود الحدودية الصارمة المفروضة لمكافحة انتشار جائحة كورونا الشهر المقبل، مما يجعل اليابان متماشية مع الدول الأخرى في مجموعة السبع.

جاءت تلك التصريحات أثناء زيارة رئيس الوزراء الياباني أمس إلى لندن، حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة.

وأعرب كيشيدا عن أمله في أن تخفيف القيود قد يشجع الاستثمار الأجنبي، وتابع قائلا "إن اقتصاد اليابان سيواصل النمو بقوة، ولذلك أطلب منكم الاستثمار في البلاد دون أي قلق".

وبدأت اليابان في تخفيف القيود الحدودية في مارس الماضي. وفي شهر أبريل الماضي رفعت الحد الأقصى على الوافدين الدوليين ليصل إلى 10 آلاف شخص يوميا. علاوة على ذلك، فقد تم السماح للعمال الأجانب والطلاب بدخول البلاد فيما لا تزال الحدود مغلقة أمام السياح الأجانب.

وتضرر قطاع السياحة بشكل كبير بسبب القيود الحدودية الصارمة المفروضة، إذ ناشدت المجموعة الممثلة للمرشدين السياحيين اليابانيين الشهر الماضي بالحصول على المزيد من الدعم المالي من الحكومة اليابانية.