نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن تكون موسكو قد قامت بتصدير القمح من أوكرانيا، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات مجرد فبركة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف - للصحفيين، ردًا على طلب التعليق على تصريحات لممثلي الأمم المتحدة بأن روسيا تسرق حبوبا من أوكرانيا وتنقلها على متن شاحنات، اليوم /الجمعة/ - "ليس لدينا معلومات بهذا الشأن، ويبدو أن هذه التصريحات مزيفة ومفبركة".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "لا أعرف بالضبط من قال هذا في الأمم المتحدة، ولكن من الواضح أنه لم يكلف نفسه عناء التحقق من هذه المعلومات".