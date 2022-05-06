الدنمارك تستضيف في وقت لاحق هذا الشهر قمة للاتحاد الأوروبي حول طاقة الرياح



تستضيف الدنمارك قمة ، في وقت لاحق من هذا الشهر، حول الإمكانية التي تساعد بها طاقة الرياح في بحر الشمال، الاتحاد الأوروبي في التخلص التدريجي من اعتماده على الوقود الأحفوري ، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.



وستستقبل رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والمستشار الألماني، أولاف شولتس ، بين آخرين في مدينة "إيسبيرج" الساحلية في 18 أيار/مايو الجاري.



وذكرت الحكومة الدنماركية أنه سيحضر القمة أيضا رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا، مارك روته والكسندر دي كرو على الترتيب .



ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الدور المركزي ، الذي من المتوقع أن تلعبه الرياح البحرية في خطط الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير في السنوات المقبلة.



وفي إعلانها عن المحادثات، أشارت رئيسة وزراء الدنمارك أيضا إلى ضرورة استقلال الاتحاد الأوروبي عن مصادر الطاقة الروسية.



وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك أن بلادها ترغب في أن تقود الطريق لبحر الشمال، لتصبح "محطة طاقة خضراء لجميع أوروبا".



وقالت الدنمارك إن هدف القمة هو بلورة رؤية مشتركة لتطوير طاقة الرياح البحرية والبنية التحتية ذات الصلة في بحر الشمال.