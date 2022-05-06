المستشار الألماني يعلن عن زيارة قريبة لوزيرة خارجيته إلى كييف

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) مساء اليوم الخميس أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك (حزب الخضر) ستزور أوكرانيا "قريباً".

جاءت تصريحات شولتز في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في برلين، وذلك بعد أسابيع من الخلاف بين برلين وكييف.

وبحسب تصريحات المستشار الألمانى فإنه وقبل ساعات قليلة، اتصل الرئيس الفيدرالي فرانك فالتر شتاينماير، الذي كان غير مرغوب فيه في البداية في كييف، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.. وقال شولتز الذي لم يعلق في البداية على أي خطط سفر خاصة به، إن هذا "شيء جيد".

في غضون ذلك، أعلن رئيس البوندستاج بيربل باس عن زيارة أوكرانيا يوم الأحد كرئيس للبرلمان الالمانى، والذى سيعد أعلى منصب زار كييف من ألمانيا منذ اندلاع الحرب.

يشار إلى أن المستشار الالمانى لم يقم بزيارة كييف منذ بداية حرب الروسية في 24 فبراير، وكان يتعرض أحيانًا لانتقادات شديدة بسبب تحفظه وظهر مزيد من الانزعاج بعد أن رفض الجانب الأوكراني زيارة الرئيس الالمانى شتاينماير إلى كييف في منتصف أبريل.

و بسبب هذه الإهانة ، صرح شولتس مرارًا وتكرارًا أنه لا يريد السفر إلى أوكرانيا في الوقت الحالي.