إجراء جراحة لسيدة تحتفظ بداخلها بآلة جراحية لمدة 6 سنوات في المنصورة

في واقعة فريدة من نوعها، اكتشف آلة جراحية «جفت شرياني» بداخل تجويف البطن لسيدة، أجري لها عملية جراحية سنة 2017 «ولادة قيصرية» والسيد تبلغ من العمر 47 سنة، من محافظة الشرقية، كانت تعاني من آلام مبرحة بمنطقة الحوض منذ شهر مارس 2023 أعقبه حدوث ناسور شرحي مهبلي.

وصرح الدكتور أمجد فؤاد رئيس اقسام الجراحة، بأن هذه السيدة حضرت فى العيادة الخارجية بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة وتم مناظرة الحالة ووجد أن بها شئ غريب وغير معتاد؛ لذا أجرى لها على الفور الإشاعات والمناظير والفحوصات اللازمة، وعندها تم اكتشاف جسم معدني موجود بمنطقة الحوض.

وبمتابعة التاريخ المرضى للسیدة «ن. ع.» أقرت بأنها قد أجرى لها عملية ولادة قيصرية في أوائل عام 2017 وكانت العملية صعبة للغاية، حيث إن هذه العملية كانت رقم 5 من العمليات القيصرية التى أجرتها هذه السيدة وقد حدث نزيف حاد أثناء الولادة وتهتك بالرحم مما حدا بأطباء النسا والتوليد إلى استئصال الرحم لإنقاذ حياتها.

وفي أوائل 2023، بدأت هذه السيدة تعاني من آلام بالبطن والحوض وتكررت عليها هذه الآلام وازدادت حدتها وبدأ ظهور أعراض أخرى عبارة عن وجود إفرازات شبيهة بالبراز منطقة المهبل؛ لذا فقد أسرعت على الاستشارة الطبية المكثفة التي أثبت من خلالها وجود جسم معدني فى منطقة الحوض شبية بآلة جراحية.

وبعد التحضير المكثف والدقيق، تم استكشاف الحالة فى مركز جراحة الجهاز الهضمى جامعة المنصورة، حيث وجد خلالها آلة طبية جراحية بمنطقة الحوض عبارة عن جفت شرياني أصاب القولون والمستقيم والمثانة والرحم بالالتهابات والالتصاقات الشديدة التي أسفرت عن حدوث ناسور بين المستقيم والمهبل.

وفي جراحة صعبة ودقيقة ومعقدة، تم استخراج الجفت الشرياني، واستئصال الأجزاء المصابة، وذلك في خلال 5 ساعات كاملة.

تمت الجراحة بفريق طبي كبير ترأسها الدكتور أمجد فؤاد رئيس اقسام الجراحة، والدكتور محمد عبد الرازق مدرس الجراحة، والطبيب محمد الكامل والطبيب محمد أمجد، التخدير الدكتور أمجد زغلول، والدكتور أماني طرباي.