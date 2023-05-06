 السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار في المخدرات ببورسعيد - بوابة الشروق
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السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار في المخدرات ببورسعيد

محسن عشري
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 10:22 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 10:22 م

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالحكم بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار في المخدرات، فى القضية رقم 1531 كلي لسنة 2023.

وتعود وقائع القضية إلى شهر يناير الماضي، لقيام المتهم (شادي.ع)، بنقل كمية تزن 25 كيلو من مخدر نبات الهيدرو، و3 كيلو حشيش، بسيارتة وذلك بنطاق دائرة قسم شرطه حى الجنوب، بمحافظة بورسعيد .

وكان المتهم اعترف أمام النيابة العامة بصحة ارتكاب الواقعة، مبررا ذلك لمروره بضائقة مادية صعبة، وعدم استطاعته تدبير ثمن علاج مرض والده المسن.


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