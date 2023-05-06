هتافات في استقبال الملك تشارلز وكاميلا بعد التتويج في لندن

استقبل ما يصل إلى 2 مليون شخص بشوارع لندن الماطرة، اليوم السبت، الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا بهتافات صاخبة، وذلك بعد أول تتويج تاريخي في بريطانيا منذ عام 1953.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الزوجين الملكيين عادا إلى قصر باكنجهام حيث لوحا للحشود من شرقة القصر مع أفراد بالعائلة الملكية قبل العرض الجوي لـ60 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي.

وتوج الملك وزوجته في احتفال مسيحي يعود تاريخه إلى آلاف الأعوام في يوم يمتلئ بعروض ملكية فخمة.

وشهد القداس التاريخي الذي استمر لساعتين العديد من اللحظات المؤثرة بينها تقبيل الأمير ويليام لوالده فيما ظل هاري جالسا على بعد ياردات.

وانحنى الحضور البالغ عددهم 2300 شخص أمام الملك، وتعهدوا جميعا بالولاء له.

وارتسمت البسمة على وجه تشارلز وكاميلا لدى مغادرتهم، ثم صعدا على متن العربة الملكية، التي يجرها الخيول أمام مليوني شخص في الشوارع و7 آلاف من الجنود والمجندات الذين رافقوا موكبهم عبر العاصمة.

وتبعت الأميرة آن عربتهم على ظهر حصان مع استقلال كبار أفراد العائلة الملكية لعربات أخرى. وغادر هاري الذي ارتسمت على وجهه ابتسامة على متن سيارة فاخرة، كما فعل الأمير أندرو.

وأصبح تشارلز العاهل رقم أربعين الذي يتوج في كنيسة وستمنستر آبي، في احتفال يعود تاريخه إلى وليام الفاتح في 1066، عندما وضع جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتبري تاج سانت إدوارد على رأسه.