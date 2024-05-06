سوناك: المحافظون قد لا يفوزون في الانتخابات العامة المقبلة

ألمح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى احتمالية عدم فوز المحافظين في الانتخابات العامة القادمة، في الوقت الذي حثه متمردون داخل حزب المحافظين على تغيير مساره السياسي بعد الهزائم التي تعرض لها الحزب في الانتخابات المحلية.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، إن رئيس الوزراء يتأهب لمواجهة استمرار التداعيات بعد نتائج الانتخابات المحلية التي جرت نهاية الأسبوع، وخسر خلالها حزبه بشكل غير متوقع السباق على رئاسة بلدية وست ميدلاند أمام حزب العمال.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن سوناك قوله، في حديث مع صحيفة التايمز البريطانية، إن المملكة المتحدة في طريقها نحو برلمان معلق، لكنه قال إن الناخبين لن يحبذوا رؤية كير ستارمر، زعيم حزب العمال، وهو يحظى بدعم من الحزب الوطني الاسكتلندي أو أحزاب أصغر "للوصول إلى داونينج ستريت".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن سوناك أشار إلى تحليل لقناة سكاي نيوز لنتائج الانتخابات المحلية خلصت فيه إلى أن حزب العمال سيكون الحزب الأكبر في برلمان معلق، على الرغم من أن الناخبين في الانتخابات الوطنية يميلون إلى التصرف بطريقة مختلفة، حيث يختار عدد أقل منهم أحزابا أصغر.

وقال سوناك، لصحيفة التايمز، إن هذه النتائج تدل على أننا نتجه نحو برلمان معلق يكون فيه حزب العمال الحزب الأكبر.

وأضاف أن الدعم الذي يحظى به كير ستارمر للوصول إلى داونينج ستريت من جانب الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيين الليبراليين والخضر، يمثل كارثة لبريطانيا.

ودعت وزيرة الداخلية السابقة سويلا بريفرمان رئيس الوزراء، إلى تغيير المسار نحو اليمين لاستعادة الناخبين.

إلا أنها قالت إن تغيير القيادة ليس "احتمالا ممكنا"، مضيفة أنه لا يوجد رجل خارق أو امرأة خارقة يمكنهما القيام بهذه المهمة.