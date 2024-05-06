أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، تقلبات جوية وسقوط أمطار خفيفة قبل ساعات من احتفالات المواطنين بشم النسيم،على المدن الساحلية؛ ولم تتأثر الحركة التجارية بشكل كبير، وظلت حركة المرور منتظمة في جميع الشوارع والميادين.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات في جميع مدن ومراكز المحافظة، وفي مختلف القطاعات، ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار.

وأكدت بلبع، ضرورة تنسيق جميع الجهات المعنية؛ لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، واستمرار عمل غرف العمليات في المراكز والمديريات؛ لتلقي البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية بشكل فوري.



