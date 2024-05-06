اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها، فجر اليوم الاثنين، لبلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عياد عوض، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، اقتحموا، وسط أجواء باردة وغائمة مناطق الطربيقة وعرق اللتون ودوار صافا، في بيت أمر، وداهموا بعض المنازل.

وأضاف عوض، أن خلال عمليات المداهمة، فتش الجنود المنازل تفتيشا دقيقا، وتم خلال ذلك اعتقال: محمد علي عيسى عوض 27 عاما والذي أفرج عنه قبل عشرة أيام بعد اعتقال دام 7 شهور في الاعتقال الإداري، ومالك محمد خليل الربعي 25 عاما وأمجد احمد شعبان الهندي 24 عاما، ونقلهم إلى جهة مجهولة، وخلال انسحاب جنود الاحتلال وقعت مواجهات محدودة على دوار صافا، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.