وكيل صحة البحيرة يتابع التأمين الطبي لاحتفالات شم النسيم

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، العيادات المتنقلة وفرق المبادرات الرئاسية وفرق التثقيف الصحي المتمركزة فى الحديقة.

وأكد جميعة، أن العيادات المتنقلة مزودة بكل الأدوية ومستلزمات الطوارئ وتؤدي خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان، وأن جميع مستشفيات البحيره مستعدة لأي طوارئ.

جاء ذلك في وجود الدكتورة بسمة عبدالستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، والدكتورة ايمان عماره مسئول المبادرات الرئاسية بالمديرية، والدكتورة نسمة صلاح مدير إدارة الثقافة الصحية، والدكتورة ريم حجاج مسئول العيادات المتنقلة بتنظيم الأسرة، ومحمد عبدالكريم مدير مركز المعلومات، وعصام منير مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، والدكتورة سحر الزلباني مدير الإدارة الصحية بدمنهور، وفرق العمل بالقوافل الطبية والمبادرات الرئاسية والثقافة الصحية.

وتابع عمل فرق المبادرات الرئاسية التي تؤدى أعمالها لخدمة المواطنين والأهالي المترددين على الحديقة للتنزه، حيث تقدم خدمات المبادرات الخاصة بالاعتلال الكلوى ودعم صحة المرأة والأورام السرطانية وغيرها، مع قياس الضغط والسكر والتحاليل الطبية المختلفة.

ذلك بجانب، فرق التثقيف الصحي بالمديرية والإدارات الصحية التي تقوم بعمل توعية صحية مكثفة في مختلف الموضوعات الصحية، وخاصة التوعية الخاصة بخطورة تناول الأسماك المملحة والمدخنة في شم النسيم وخاصة الفسيخ.

وشدد على أن العيادات المتنقلة المتمركزة أمام المتنزهات والحدائق العامة تؤدي أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع، وأن العيادات كانت متمركزة منذ يوم السبت أمام الكنائس لتأمين الإحتفالات بعيد القيامة للإخوة المسيحيين.

وسيستمر تواجدها حتى السادسة من مساء اليوم الاثنين لتأمين الاحتفالات بشم النسيم، مضيفا أن العيادات بها أطباء أخصائيين وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ، ومزودة بكل الأدوية ومستلزمات الطوارئ، والكشف والعلاج بالمجان.