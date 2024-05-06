انطلاق تمرين الغضب العارم البحري بين السعودية وأمريكا

انطلقت مناورات التمرين اللوجستي "الغضب العارم 24" بين القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية، وذلك في منطقة عمليات التمرين في ميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر.

وافتتح التمرين، أمس الاحد ، بحضور قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد بن علي الدبيس، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية، ومن الجانب الأمريكي مدير القيادة المركزية الأمريكية المتقدمة بالمملكة العميد ريتشارد جي كوارك، وعدد من كبار المسؤولين في الجيش الأمريكي وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاثنين.

وأوضح قائد تمرين "الغضب العارم 24" العميد الركن عقاب بن عوض المطيري أن التمرين الذي سينُفذ على عدة مراحل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، يهدف إلى تعزيز التنسيق والشراكة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، ورفع المستوى التدريبي في استخدام القواعد العسكرية وشبكات الطرق في المملكة، بالإضافة إلى التدريب على العمل مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية لتنفيذ مثل هذه التمارين.

وأكد العميد المطيري" أن التمرين يتضمن العديد من الفرضيات والتدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية انطلاقًا من محافظة ينبع ومرورًا بعدة مناطق وصولاً إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج، فيما تستكمل القوات الأمريكية التمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وتتواصل مناورة عسكرية غربي السعودية، بمشاركة المملكة و4 دول عربية أخرى، بهدف "تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية".

جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الدفاع السعودية، عبر حسابها بمنصة "إكس"، مساء الأحد، بشأن المناورة التي تحمل اسم "الموج الأحمر 7"، وتستمر على مدى 5 أيام.