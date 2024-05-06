القبض على رجل على صلة باختفاء أستراليين اثنين وأمريكي في المكسيك

القت السلطات المكسيكية القبض على رجل على صلة باختفاء أستراليين اثنين وأمريكي ، وفقا لما ذكرته المدعية العامة في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية يوم الأحد.

وقالت إيلينا أندرادي راميريز إن الرجل، الذي تم تعريفه فقط باسم "جيسوس جراردو إن" وشهرته "إل كيكاس" خلف القضبان حاليا، بينما يمكن أن يكون شخصان آخران محتجزان بسبب ارتكاب جرائم اتحادية قد تورطا بشكل مباشر أو غير مباشر في الجريمة.

وتابعت أندرادي راميريز أن هناك "إحتمالية كبيرة" أن الجثث الثلاث التي عثر عليها في بئر يبلغ عمقه أكثر من 15 مترا في منطقة بجنوبي مدينة إنسينادا، المدينة الساحلية التي تطل على المحيط الهادئ لشبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية، تعود للسائحين الثلاثة المفقودين.

ولم تحدد حتى الآن هوية الجثث التي تم العثور عليها بشكل رسمي.

وقالت المدعية العامية إنه عثر أيضا على جثة رابعة في نفس البئر ولا يبدو أنها على صلة بالقضية. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية الجثة الرابعة وما إذا كانت على صلة بأي بتحقيق آخر لا يزال جاريا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج يوم الأحد أن إدارتها كانت تقدم الدعم.