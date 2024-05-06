أكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، استمرار العمل في معبر رفح البري على الحدود مع مصر بشكل طبيعي.

وقالت الهيئة في بيان لها: «استمرار العمل في معبر رفح البري حيث تم فتح البوابة المصرية لاستقبال حافلات المسافرين».

وأضاف: «نهيب بالإخوة المواطنين أخذ المعلومات المتعلقة بالمعابر من المصادر الرسمية وهي هيئة المعابر والحدود».

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر رفيع المستوى، إنه لا صحة لما جرى تداوله من بعض وسائل الإعلام، بشأن غلق معبر رفح البري.

وأضاف المصدر، حسبما نقلت عنه قناة القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي، وأن حركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة.

وكانت وسائل إعلام عربية قد تداولت أنباء صباح الاثنين، زعمت خلالها أن مصر أغلقت معبر رفح بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية إجلاء للمناطق الشرقية لمدينة رفح تمهيدا لعملية عسكرية فيها.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: «بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي».

وأضاف: «هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت».

ونشر جيش الاحتلال على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خرائط تبين طرق الإخلاء.

ودعا سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المواصي، حيث يتم في هذا الإطار توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية.