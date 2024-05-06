إصابة 3 مدنيين في غارة إسرائيلية على بعلبك بشرق لبنان

أصيب ثلاثة مدنيين في غارة إسرائيلية ، فجر اليوم الاثنين، على مدينة بعلبك بشرق لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "الطيران الحربي المعادي شن غارة فجر اليوم على معمل في بلدة السفري، مما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى مدنيين".

وأشارت إلى "تدمير المبنى المستهدف الذي غطت طريق رياق- بعلبك الدولية المجاورة قطع حجارته"، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت أمس الأحد على وسط بلدة ميس الجبل اثناء قيام عدد من أهالي البلدة بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة منذ سبعة أشهر.

واستهدفت الغارات حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، حيث أحدثت دمارا هائلا وأوقعت أربعة قتلى من عائلة واحدة وعددا من الجرحى من المدنيين.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.