محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، برئاسة الدكتور مدحت الحادق، رئيس الجامعة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية يضم الدكتورة ياسمين عبد المعطي، عميد الكلية، والدكتورة بسمة الشناوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد إمام، رئيس برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، والدكتور محمود سلامة، رئيس برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، والدكتور سليم محمد، رئيس برنامج تكنولوجيا السياحة والسفر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة، ودعم دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، لاسيما في مجال السياحة والضيافة، أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وتضمن اللقاء مناقشة إمكانية إنشاء فرع لكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بمدينة دهب، بما يسهم في دعم صناعة السياحة والضيافة بالمحافظة، ويساعد في تأهيل كوادر شبابية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة البدء الفوري في إعداد وتقديم المقترح التشغيلي للفرع الجديد، مع التأكيد على استئناف العمل به خلال العام الدراسي 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد المحافظ، بالدور المحوري الذي تلعبه الجامعات المصرية في بناء جيل من الشباب المؤهل والقادر على الإسهام الفعّال في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص محافظة جنوب سيناء على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لخدمة المجتمع المحلي.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور، وسط أجواء من الترحاب والتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.