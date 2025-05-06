سلطنة عمان تعلن توصل الولايات المتحدة وجماعة الحوثي لاتفاق لوقف إطلاق النار

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، توصل الولايات المتحدة وجماعة الحوثي لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وصرّح ناطق بوزارة الخارجية العمانية، في بيان، بأنه تم إجراء مناقشات واتصالات من قِبل السلطنة مؤخرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء (في إشارة إلى جماعة الحوثي) بهدف تحقيق خفض التصعيد.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وتابع: «في المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي».

وبحسب البيان، أعربت سلطنة عُمان عن شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحّب بها، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.

#بيان || صرح ناطق بوزارة الخارجية بأنه بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين، pic.twitter.com/LXfqSAexUM — وزارة الخارجية (@FMofOman) May 6, 2025



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم الثلاثاء، وقف العملية العسكرية على اليمن، قائلا إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من غارات جوية إسرائيلية دمّرت بشكل كامل مطار صنعاء الدولي.