قصف أمريكي إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء بمديرية بني الحارث في صنعاء

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أفادت وسائل إعلام حوثية، مساء اليوم الثلاثاء، باستهداف قصف أمريكي إسرائيلي لمحطة كهرباء بمديرية بني الحارث في صنعاء.

وقالت قناة «المسيرة»، التابعة لجماعة الحوثي، إن «العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي بسلسلة غارات».

وأشارت إلى أن «العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف مصنع أسمنت عمران جنوب العاصمة اليمنية».

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، إنذارًا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي في اليمن، بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار بشكل فوري»، محذّرًا من أن «عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرض الموجودين للخطر».

ومساء الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي ضربات عنيفة، استهدفت بنى تحتية للحوثيين في الحديدة غربي اليمن.

وجاءت ضربات الاثنين، غداة إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف مطار بن جوريون في يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم «عدة محاولات لاعتراضه».