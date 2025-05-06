شباب ورياضية بورسعيد تبحث التعاون مع بيت العائلة المصرية ومنطقة الوعظ

استقبل محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، فضيلة الشيخ يوسف شمس الدين، مدير منطقة الوعظ ببورسعيد، ووليد عيسى، ممثل بيت العائلة المصرية ببورسعيد، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة في إطار تعزيز دور التوعية الفكرية والثقافية في مراكز الشباب بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أتفق على إعداد خطة عمل مشتركة لتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية في مراكز الشباب المختلفة ببورسعيد، تتناول قضايا التماسك المجتمعي، ونبذ العنف، وقيم المواطنة، والتسامح، والانتماء الوطني، وذلك تحت إشراف مباشر من مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة فعالة من علماء منطقة الوعظ وممثلي بيت العائلة المصرية.

وأكد محمد عبد العزيز المحضر، أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت منابر فكرية وثقافية فاعلة تسهم في بناء وعي الشباب وصقل قدراتهم.

فيما أعرب الشيخ يوسف شمس الدين عن سعادته بهذا التنسيق، منوها إلى أن الأزهر الشريف يسعى دومًا إلى نشر الفكر الوسطي المعتدل.

وأوضح وليد عيسى أن بيت العائلة المصرية يحرص على مد جسور التعاون مع كل المؤسسات لترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الدينية والثقافية والرياضية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في بناء الإنسان وتعزيز الوعي الوطني.