حزب الله يدين استهداف إسرائيل وأمريكا لميناء الحديدة في اليمن

أدان حزب الله اللبناني في بيان مساء اليوم الإثنين بشدة الاستهداف الإسرائيلي والأمريكي لميناء الحديدة اليمني، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب اليمني.

وقال حزب الله في بيانه " ندين بشدة العدوان الإسرائيلي والأمريكي على اليمن العزيز، والذي استهدف منشآت حيوية ومرافق مدنية وبنى تحتية في ميناء الحديدة، في جريمة حرب موصوفة تنتهك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".

وأعرب " حزب الله عن تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الأبي، ويحيي قيادته الحكيمة والشجاعة" داعيا " إلى أعلى درجات الإدانة والاستنكار من جميع الدول الحرة والقوى الحية في العالم".

وأكد أن " هذا العدوان يستدعي تحركا عاجلا وفعالا من العالم العربي والإسلامي، لتحمل مسؤولياته ورفع الصوت عاليًا في وجه الغطرسة الصهيونية والأمريكية".

وقال " إن الشعب اليمني المقاوم، الذي لم تفت من عضده كل الأساطيل والطائرات وأطنان الصواريخ المدمرة، وقدم مئات الشهداء والجرحى، ولم يتراجع مع قيادته الثابتة والشجاعة عن المساندة المشرفة لغزة وأهلها، لن يزيده هذا العدوان إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة مؤازرته للشعب الفلسطيني بفرض المعادلات وزيادة الحصار البحري والجوي على العدو الصهيوني مهما غلت التضحيات".

وكانت طائرات إسرائيلية قد شنت مساء اليوم الإثنين هجوما واسعا استهدف ميناء الحديدة اليمني .