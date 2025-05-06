وفد من بيلاروس يتوجه إلى كوريا الشمالية لإجراء محادثات تجارية

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا حكوميا من بيلاروس سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة، إن من المقرر أن يزور الوفد بيونج يانج من الثلاثاء إلى الجمعة، لعقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

وأشارت إلى أن زيارة الوفد، الذي يترأسه نائب رئيس وزراء بيلاروس، يوري شويليكو، جاءت بناء على طلب من بيونج يانج.

يشار إلى أن كبار الدبلوماسيين في كوريا الشمالية وبيلاروس كانوا عقدوا اجتماعا في بيونج يانج في يوليو 2024، حيث تسعى الدولتان إلى تعميق العلاقات العسكرية مع روسيا وسط الحرب التي تخوضها موسكو ضد كييف.