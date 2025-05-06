 رئيس الحكومة العراقية وولي العهد السعودي يبحثان الوضع في غزة هاتفيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 مايو 2025 2:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة العراقية وولي العهد السعودي يبحثان الوضع في غزة هاتفيا

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 2:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 2:25 م

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ووفق بيان للحكومة العراقية، جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.

وتناول الاتصال، تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأهمية التنسيق في القضايا الأساسية، ولاسيما ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، مع التأكيد على العمل المستمر من أجل إنهاء كل المسببات التي تؤثر على استقرار وأمن المنطقة.

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